Le api senza pungiglione australiane producono un miele adatto per i diabetici (Di venerdì 31 luglio 2020) Il miele è costituito interamente da zucchero, tuttavia le persone tendono a credere che sia più salutare dello zucchero raffinato. In realtà non è propriamente così, anche se esiste il miele di una particolare ape australiana che può essere ingerito anche da persone affette da diabete. Alcuni ricercatori dell’Univertsità del Queensland hanno studiato dei campioni di miele proveniente da api senza pungiglione presenti in Malesia ed in Brasile (ma provenienti dall’australia) al fine di verificare i livelli di zucchero ed il tipo di zucchero di cui quel miele è composto. Gli scienziati pensavano che si trattasse di maltosio, un tipo di zucchero con un indice glicemico elevato e quindi ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Le api senza pungiglione australiane producono un miele adatto per i diabetici - PalumboClarissa : @castielcasnovak Anche io ma senza api che coprono la visuale - Nadiavirtussina : RT @mauneobux: @Nadiavirtussina api e vespe a go go quando ero piccolo, ero sempre a zonzo per la campagna ! , ricordo una volta pistai sen… - mauneobux : @Nadiavirtussina api e vespe a go go quando ero piccolo, ero sempre a zonzo per la campagna ! , ricordo una volta p… - SURINOMO : RT @ilSalvagenteit: Senza api a rischio le colture di #mele, #mirtilli e #ciliegie -

Ultime Notizie dalla rete : api senza Senza api a rischio le colture di mele, mirtilli e ciliegie Il Salvagente Burrocacao fatto in casa, come prepararlo senza additivi chimici

1 cucchiaio di burro di karité 1 cucchiaio di cera d’api, reperibile in erboristeria ... Se “Burrocacao fatto in casa, come prepararlo senza additivi chimici” ti è stato utile, leggi anche “Come fare ...

Marsala, il Movimento Le Api non ha mai sostenuto la candidatura Adamo

Quindi gli elettori aprano bene le orecchie: nessun può presentare il Simbolo de Le Api Movimento delle Api senza concessione e senza passare dal Comitato Etico Popolare . Poi, Diritti, Territorialità ...

1 cucchiaio di burro di karité 1 cucchiaio di cera d’api, reperibile in erboristeria ... Se “Burrocacao fatto in casa, come prepararlo senza additivi chimici” ti è stato utile, leggi anche “Come fare ...Quindi gli elettori aprano bene le orecchie: nessun può presentare il Simbolo de Le Api Movimento delle Api senza concessione e senza passare dal Comitato Etico Popolare . Poi, Diritti, Territorialità ...