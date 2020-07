La trappola: corda tesa sulla strada, ragazza in scooter ferita gravemente. Caccia a quattro minorenni (Di venerdì 31 luglio 2020) Una trappola vile e potenzialmente mortale: una orda di gomma in mezzo alla carreggiata legata e esa a due pali della luce sugli opposti marciapiedi, è diventata una trappola per una 22enne che ... Leggi su leggo

