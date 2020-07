La libertà non è far quello che si vuole. E soprattutto non può essere a senso unico (Di venerdì 31 luglio 2020) Strano animale la libertà e bene ha fatto il Presidente Mattarella a ricordarlo a tutti: “La libertà non è fare ammalare gli altri” ha detto. E bene ha fatto a ricordarlo, in tempi in cui la parola “libertà” viene usata come sinonimo di possibilità illimitate, soprattutto per perseguire l’interesse personale. Gli strepiti di chi urla che delle semplici misure di sicurezza rivolte alla collettività “ci tolgono la libertà” sono il segno di un’ipocrisia nemmeno troppo nascosta: la libertà è sempre limitata in qualche modo, se non lo fosse vivremmo nel caos più assoluto. Per fortuna qualcuno limita l’istinto che mi spingerebbe a fare del male a un altro, così come per fortuna vieta il mio desiderio di guidare a sinistra o di passare con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

