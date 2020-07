La caserma delle torture, nuove accuse: “Devi soffrire, ha detto uno di loro” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuovo presunto caso di abuso per la caserma Levante di Piacenza. Ne parla al quotidiano Libertà l’avvocato Antonino Rossi, il legale che difende un albanese arrestato dal ‘gruppo Montella’. “Il mio assistito è stato picchiato, gli anziani genitori minacciati e tutte le circostanze evidenziate nel verbale di arresto sono inventate”. È il nuovo caso di … L'articolo La caserma delle torture, nuove accuse: “Devi soffrire, ha detto uno di loro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : caserma delle Vittorio Veneto, è ufficiale: il comune si prende l'aerocampo e parte della caserma Gotti. Oggi Treviso Chieti, lavori in via Santarelli in partenza da lunedì 3 agosto

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice, rende noto che lunedì 3 agosto 2020 partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi in via Santarelli, il cui impo ...

Covid, caserma Treviso, Zaia: è zona rossa , nessuno deve uscire

Venezia, 31 lug. (askanews) - "La caserma a Casier- Treviso è una zona rossa dal punto di vista sanitario, tutti gli ospiti in quella caserma devono sottostare a delle regole sancite per legge e la le ...

