La carriera di Claudio Marchisio: nato e cresciuto con la maglia della Juventus

Per tutti Claudio Marchisio, per i tifosi della Juventus semplicemente il Principino. Oggi raccontiamo la carriera di uno dei centrocampisti italiani più forti degli anni 2010, ma, soprattutto, di una delle ultime bandiera del nostro calcio. Un giocatore nato e cresciuto indossando i colori bianco e nero come seconda pelle e che, per amore di quei colori, ha dato tutto alla Vecchia Signora. La crescita nelle giovanili della Juve La Stampa E' il 1993. Un bambino di appena 7 anni, magro e...

La carriera di Claudio Marchisio: nato e cresciuto con la maglia della Juventus

Premio Fondazione Il Campiello 2020 ad Alessandro Baricco

Il Premio Fondazione Il Campiello 2020 è stato assegnato allo scrittore Alessandro Baricco che ritirerà il riconoscimento alla carriera in occasione della finale della 58^ edizione del Premio Campiell ...

Musica: Genova, stasera la prima esecuzione moderna della suite “Genova” di Lorenzo Perosi

“La scelta di Perosi e in questa collocazione così straordinaria – aggiunge don Padrini – si deve al Sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi e rappresenta anche un contributo unico alla cultura ...

