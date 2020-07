Inter, Conte: "Vogliamo far soffrire l'Atalanta. Bilancio? Annata impegnativa" (Di venerdì 31 luglio 2020) L'Inter chiude con il botto il campionato di Serie A 2019/20. Domani sera i nerazzurri affronteranno l'Atalanta per la conquista del secondo posto in classifica, un impegno ostico come sottolineato dal tecnico Antonio Conte ai microfoni di Inter TV. Atalanta – "Mi auguro che sarà una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza calcoli. L’Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in Italia, visto il percorso degli ultimi anni. Inoltre sono ai quarti di Champions League.... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Conte:”L’Atalanta ci dirà dove siamo arrivati. Ci sarà da soffrire”

Antonio Conte si è concesso giusto pochi minuti per festeggiare il suo compleanno, 51 candeline che sono state ancora più difficili da soffiare dopo una stagione anomala come non mai e per questo anco ...

Conte: "Noi miglior difesa, loro miglior attacco: vogliamo prevalere"

Ritorna in campo l'Intr che domani serà giocherà in trasferta contro l’Atalanta. La squadra di Conte si trova al secondo posto in classifica con 79 punti in classifica, uno in più di Gomez e compagni.

