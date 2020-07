Il Verdone tra le nuvole incanta Napoli con la sua mostra: “È sorprendente” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Museo Madre di Napoli ha aperto le porta alla mostra “nuvole e colori” di Carlo Verdone che per la prima volta ha svelato una parte nascosta della sua vita, la passione per la fotografia e un occhio pronto e attento a catturare albe, tramonti e cieli. Ogni scatto di Verdone sembra essere il simbolo di un Paese che si rialza e di una popolazione che a poco a poco ritorna a guardare il cielo provando ad allontanarsi, almeno per qualche istante, da tutto ciò che il Covid è stato e ha portato e invita a staccare il telefono per perdersi nella danza silenziosa delle nuvole. Tra i primi ad arrivare alla mostra, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha definito la ... Leggi su anteprima24

Verdone al Madre presenta la mostra "Nuvole e colori": "Per me un nuovo esordio"

"E' un nuovo esordio, un debutto come fotografo, è la prima volta che mi vedo esposto e ieri ho passato dieci minuti immobile a chiedermi, ma io ho fatto questo?". Così Carlo Verdone commenta la sua m

