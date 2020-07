Il PSG è diventato un caso di studio ad Harvard (Di venerdì 31 luglio 2020) La Harvard Business School ha pubblicato uno studio di 30 pagine sul Paris Saint-Germain, realizzato dalla docente di economia aziendale Anita Elberse, in cui si è analizzata l’impressionante scalata del marchio dei parigini su scala mondiale. Lo ha raccontato Le Parisien, che riferisce della visita di Elberse alla sede del club durante la scorsa stagione. “Le entrate sono aumentate da 95 milioni della stagione 2010/11 ai 637 milioni dell’annata 2018/19. I ricavi commerciali, che includono sponsorizzazioni, merchandising e partnership sono aumentati di dodici volte in otto anni” si legge nel rapporto. Sui social network si è passati da 500 mila follower su tutte le piattaforme al totale attuale di circa 81 milioni. Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha espresso così la sua soddisfazione dopo la ... Leggi su ilnapolista

