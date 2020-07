Gli italiani comprano sempre meno mascherine: in 100 giorni acquisti più che dimezzati (Di venerdì 31 luglio 2020) Crollo anche per l’acquisto di igienizzanti, per i quali oggi gli italiani spendono 10 volte di meno di quanto fatto all’inizio dell’epidemia. Leggi su ilsole24ore

matteosalvinimi : Questi complici dei trafficanti stanno trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa. Però a processo mandano… - matteosalvinimi : #Salvini: Inseguono gli italiani per le mascherine e poi fanno sbarcare migliaia di persone potenzialmente infette… - matteosalvinimi : Pedalare, e non arrendersi mai! Per l’Italia e gli Italiani, senza paura?? - VincenzoMangin4 : RT @matteosalvinimi: Questi complici dei trafficanti stanno trasformando la Sicilia nel campo profughi d'Europa. Però a processo mandano me… - EmyRoyaleagle : RT @mgmaglie: Sapete che questo comportamento illiberale, arrogante,stolto,questa ferita alla democrazia,gli si rivoltera' contro?Non e' il… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Gli italiani comprano sempre meno mascherine: in 100 giorni acquisti più che dimezzati Il Sole 24 ORE Coronavirus, il bollettino del 30 luglio: in Sicilia è allarme con 39 nuovi casi, curva in risalita in Italia

Salgono a 35 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 224 in isolamento domiciliare: 250 gli attuali positivi ... Netta crescita dei casi di Covid-19 in Italia: 386 nelle ultime 24 ...

Strage di Bologna, l’ultimo mistero dell’esecutore: i frame e i tormenti dell’ex moglie

ndr); Paolo gli andò incontro e i due si abbracciarono». Frammenti di vita segreta di un sicario che per un periodo ha vissuto in Italia da latitante, sotto la falsa identità brasiliana di Roberto Da ...

Salgono a 35 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 224 in isolamento domiciliare: 250 gli attuali positivi ... Netta crescita dei casi di Covid-19 in Italia: 386 nelle ultime 24 ...ndr); Paolo gli andò incontro e i due si abbracciarono». Frammenti di vita segreta di un sicario che per un periodo ha vissuto in Italia da latitante, sotto la falsa identità brasiliana di Roberto Da ...