Gambe storte e cellulite: Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni e le altre fanno "outing" - (Di venerdì 31 luglio 2020) Novella Toloni Prosegue sui social la "battaglia" delle vip per mettersi a nudo con i propri difetti. Dopo Aurora Ramazzotti anche Alessia Marcuzzi, la Ferragni e molte altre hanno messo in piazza i loro difetti In un mondo, quello del web, sempre più apparenza e artificio ci volevano le vip a mettere in mostra i loro difetti per provare a smuovere le acque. Come se tutte si fossero messe d'accordo per promuovere lo stesso messaggio di body positive: siamo come siamo e dobbiamo andarne fiere anche (e soprattutto) sui social network. Così, alla spicciolata, una dopo l'altra Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e le altre hanno deciso di vuotare il sacco, parlando apertamente dei loro difetti ... Leggi su ilgiornale

