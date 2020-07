Dramma a Treviso, Cancello Cade Inaspettatamente e Travolge Bimbo di 4 Anni: È in Condizioni Disperate (Di venerdì 31 luglio 2020) Mercoledì sera il piccolo era rimasto schiacciato dal Cancello scorrevole di casa, è stato sottoposto ad un delicato intervento al cervello. Le Condizioni sono ormai Disperate per il Bimbo di 4 Anni travolto da un Cancello scorrevole nella sua abitazione a Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Il fatto si è verificato mercoledì 29 luglio attorno alle 20 in via IV Novembre, l’allarme era stato lanciato da mamma e papà ancora sotto shock per l’accaduto. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale in pessime Condizioni, ora i carabinieri stanno studiando il caso e hanno eseguito degli accertamenti, nel frattempo il Cancello è ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Treviso Dramma a Villanova di Motta: sessantenne precipita dalle scale di casa e muore sul colpo La Tribuna di Treviso Dramma a Conegliano: bambina di tre anni muore dopo una crisi epilettica

Treviso, schiacciato dal cancello di casa: bambino di 4 anni in condizioni disperate

Dramma a Treviso, dove un bimbo di 4 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato travolto dal cancello di casa. Il piccolo è rimasto incastrato sotto il cancello. Nonostante i soccors ...

