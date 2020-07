Cagliari, idea Di Francesco per la panchina (Di venerdì 31 luglio 2020) Cagliari - Tiene banco il mercato degli allenatori. Il Cagliari sta facendo un tentativo per Eusebio Di Francesco , 50,, che con la conferma di Beppe Iachini , 54, alla Fiorentina ha visto sfumare l'... Leggi su corrieredellosport

Se il problema consistesse semplicemente nei 34 tiri senza segnare un gol effettuati dalla Juventus contro il Cagliari, sarebbe un falso problema. Perché una giornata in cui la palla non entra può cap ...

Cagliari, idea Di Francesco per la panchina

CAGLIARI - Tiene banco il mercato degli allenatori. Il Cagliari sta facendo un tentativo per Eusebio Di Francesco (50), che con la conferma di Beppe Iachini (54) alla Fiorentina ha visto sfumare l’ipo ...

