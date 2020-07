Cade per 200 metri, grave un escursionista sulle dolomiti friulane (Di venerdì 31 luglio 2020) Un escursionista trevigiano di 61 anni che stava compiendo un passaggio in discesa su roccette è scivolato ruzzolando sulle rocce per circa duecento metri davanti agli occhi dei due compagni di ... Leggi su udinetoday

fanpage : Scatta l'allarme a Milano per l'esondazione del fiume Seveso #24luglio - fixialls : ciao a tutti qui per dirvi che stavo ripensando ai pirati dei caraibi, as usual, e il tizio a cui cade sempre l’occ… - n_conformista : RT @giuslit: Il mercato non si fida e per concedere la tripla A ai bond della #ue vuole garanzie. Cioè l‘impegno degli Stati a versare cont… - Fratzen13 : RT @giuslit: Il mercato non si fida e per concedere la tripla A ai bond della #ue vuole garanzie. Cioè l‘impegno degli Stati a versare cont… - Luuuucreeee : RT @kraputnyk: Il ciuffetto che gli cade in avanti quando si piega per riprendere il cappello mi rende debolissima tipo che ho bisogno di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade per Cade per 150 metri e muore: nuova tragedia sulle montagne dell Alto Adige Cade un ramo del faggio

Un grosso ramo ha ceduto nel parco di villa Peduzzi ed è precipitato al suolo. È successo ieri mattina, per fortuna nessuno è rimasto ferito nonostante il crollo sia avvenuto in un orario in cui il pa ...

Iscritto dal: Jul 2002

io ho sempre avuto cover originali ma ultimamente mi sono venute un po' a noia e adesso mi sto trovando benissimo con un bumper della Rhinoshield mi sembra più leggero e poi a me interessa che protegg ...

Un grosso ramo ha ceduto nel parco di villa Peduzzi ed è precipitato al suolo. È successo ieri mattina, per fortuna nessuno è rimasto ferito nonostante il crollo sia avvenuto in un orario in cui il pa ...io ho sempre avuto cover originali ma ultimamente mi sono venute un po' a noia e adesso mi sto trovando benissimo con un bumper della Rhinoshield mi sembra più leggero e poi a me interessa che protegg ...