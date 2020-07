BNP Paribas, semestre resiliente. BNL chiude con utile a 158 milioni (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – La banca francese BNP Paribas chiude il secondo trimestre con utile netto pari a 2.299 milioni di euro, in calo del 6,8% rispetto al secondo trimestre 2019. Al netto degli elementi non ricorrenti, sarebbe pari a 2.360 milioni di euro, con un calo del 9,9%. Il margine di intermediazione è aumentato del 4% a 11.675 milioni di euro ed il risultato lordo di gestione a 4.337 milioni di euro, con un aumento del 14,5%. Il risultato operativo del Gruppo, pari a 2.890 milioni di euro, è in calo dell’8,8%. Gli elementi non ricorrenti ammontano a 236 milioni di euro, con un incremento rispetto al secondo trimestre 2019. Per il semestre, il margine di intermediazione è pari a 22.563 ... Leggi su quifinanza

