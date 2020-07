Azzolina, ‘A settembre dobbiamo tornare a scuola. Possibili lezioni a distanza una volta a settimana’ (Di venerdì 31 luglio 2020) La ministra Azzolina parla del ritorno a scuola a settembre e della Possibilità di svolgere lezioni a distanza una volta a settimana. Ospite a Uno Mattina, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha parlato del ritorno a scuola confermando come la priorità resta quella di tornare in classe a partire dalla riapertura, fissata per metà settembre. scuola, Lucia Azzolina: “A settembre dobbiamo tornare tutti a scuola” L’obiettivo dichiarato del governo è quello di garantire il ritorno a scuola degli studenti a ... Leggi su newsmondo

Capezzone : Su @atlanticomag la testimonianza del professor Marinelli sul caos-scuola che si preannuncia a settembre, altro che… - fattoquotidiano : Scuola, ministra Azzolina: “Banchi monoposto? Ho letto corbellerie e numeri a caso, mai imposto nulla. Saremo pront… - fattoquotidiano : La scuola riparte il 14 settembre: la ministra Azzolina firma l’ordinanza. “Polemiche sui banchi? Lasciateci lavora… - NewsMondo1 : Azzolina, ‘A settembre dobbiamo tornare a scuola. Possibili lezioni a distanza una volta a settimana’… - PrimaStampa_eu : Scuola, da settembre si farà didattica a distanza: ecco le regole definite dal MIUR e commentate dalla ministra all… -