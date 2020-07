Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di sabato contro l’Inter. Ancora out Ilicic. Forfait anche di Palomino. Questo l’elenco ufficiale: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer. Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Atalanta_BC : I nostri convocati per l’ultima gara di @SerieA! ?? Our squad list for #AtalantaInter! ?? ? #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - zazoomblog : Atalanta-Inter i convocati di Gian Piero Gasperini: assenti Palomino e Ilicic - #Atalanta-Inter #convocati #Piero - fcin1908it : Atalanta-Inter, i convocati di Gasperini: out Palomino e Ilicic - - sportface2016 : #SerieA | #AtalantaInter, i convocati di Gian Piero #Gasperini: assenti #Palomino e #Ilicic -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati Atalanta, i convocati contro l'Inter: out Palomino Calcio Atalanta Atalanta-Inter, i convocati di Gian Piero Gasperini: assenti Palomino e Ilicic

Nella giornata di domani si disputerà metà dell’ultimo turno del campionato di Serie A 2019/2020 che, tra le altre sfide, offrirò anche lo scontro diretto per il secondo posto del Gewiss Stadium tra ...

Atalanta Inter, i convocati di Gasperini: out Palomino

Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro l’Inter. Out Palomino.

Nella giornata di domani si disputerà metà dell’ultimo turno del campionato di Serie A 2019/2020 che, tra le altre sfide, offrirò anche lo scontro diretto per il secondo posto del Gewiss Stadium tra ...Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro l’Inter. Out Palomino.