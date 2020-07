Xbox Series X è la morte di Xbox One o Microsoft mantiene la promessa cross-gen? (Di giovedì 30 luglio 2020) Ci siamo lasciati alle spalle l'evento dedicato ai giochi per Xbox Series X ed ora è il tempo delle chiacchiere. Come ribadito moltissime volte da Phil Spencer, l'intenzione di Microsoft è quella di supportare per ancora due anni Xbox One, ma una polemica nata in questi giorni dalla community di giocatori, ha riportato il fatto che i giochi mostrati all'evento sarebbero tutti dedicati alla console next-gen. Ma è davvero così?Un utente di ResetEra ha analizzato tutti i giochi mostrati durante l'evento e da quello che si vede, Microsoft sta ampiamente mantenendo la promessa. Dei 20 giochi annunciati infatti, 10 arriveranno anche su Xbox One. Tuttavia quando si tratta di titoli ... Leggi su eurogamer

