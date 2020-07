Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 09:10 (Di giovedì 30 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio Ieri sera arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre salgono i contagi in Italia altri 289 casi in un giorno 6 i decessi l’istituto superiore di sanità parla di dati stabili negli ultimi 30 giorni negli Stati Uniti altri 68000 kg e 1270 decessi per covid record in Florida 216 decessi in un giorno gli Stati Uniti hanno superato i 150 mila decessi totali il Brasile 90.000 in Europa nuova allarme per la Spagna che ha registrato 1150 nuovi contagi in un giorno il numero più alto dal 2 maggio a questa partesi sono conclusi in nottata invece l’elezione dei presidenti delle 14 commissioni permanenti della camera andate tutte ai candidati concordati dalla ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - fanpage : Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - Today_it : Carabinieri Piacenza, parla il giovane da cui tutto è partito: 'Montella intoccabile. In tanti mancano all'appello' - PianetaMilan : @acmilan, #BarbaraBerlusconi compie 36 anni: buon compleanno - #Milan #AcMilan #Compleanno -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: in Spagna oltre 1.153 contagi, è record Fanpage.it LUTTO – Scompare Andrea Gianfagna un sindacalista di altri tempi. Paolo De Socio (Cgil) lo ricorda

CAMPOBASSO – La morte di Andrea Gianfagna pietra miliare della Cgil e del sindacalismo molisano viene accolta con molto cordoglio in regione e fuori, nel ricordo della figura dello scomparso Paolo De ...

Calciomercato Inter, rossonero a zero | La risposta di Conte

Inter News: tutte le ultime notizie nerazzurre30111 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26342 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7357 News dal campo2468 Esclusive di InterLive.it681 Video ...

CAMPOBASSO – La morte di Andrea Gianfagna pietra miliare della Cgil e del sindacalismo molisano viene accolta con molto cordoglio in regione e fuori, nel ricordo della figura dello scomparso Paolo De ...Inter News: tutte le ultime notizie nerazzurre30111 Calciomercato Inter: ultimi scoop di mercato26342 Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi7357 News dal campo2468 Esclusive di InterLive.it681 Video ...