Temptation Island 2020, Anna parla su Instagram e viola il regolamento? (Di giovedì 30 luglio 2020) Giallo a poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5 (LIVE SU BLOGO). Anna Boschetti, rimasta in gioco nel reality con il fidanzato Andrea Battistelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nonostante per regolamento nessuno dei partecipanti al programma possa farlo, fino a quando non sia del tutto terminato. Temptation Island 7, Anna Boschetti e Andrea Battistelli usciti assieme dal programma? L'indizio Andrea Battinelli e Anna Boschetti stanno ancora insieme dopo Temptation Island 7? La prova che non lascia dubbi 30 luglio 2020 12:52. Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - nonenecessario : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - Nikolikespopunk : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - lukalancia : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - redazionetvsoap : Stasera il gran finale! #TemptationIsland #Anticipazioni -