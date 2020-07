Stragi Bologna e Ustica, Mattarella: “Non si smarrisca mai la memoria” (Di giovedì 30 luglio 2020) Bologna (ITALPRESS) – Con una messa nella Cattedrale di San Pietro, a Bologna, sono state commemorate le vittime delle Stragi degli anni Ottanta: quella di Ustica e della Stazione ferroviaria di Bologna. Alla celebrazione ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La mia presenza qui – ha detto il Capo dello Stato – ha questo significato: partecipazione al dolore che rimane, solidarietà della Repubblica, ricordo, dovere del ricordo e della memoria perchè non si smarrisca mai quanto avvenuto. E serve a ribadire l'esortazione a sviluppare ogni impegno per la verità”. Ad accogliere Mattarella sono stati il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e il sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Stragi Bologna Strage di Bologna, 2 agosto 1980: vicini alla verità sui mandanti, 40 anni dopo Rep “Bologna, la storia di una strage”: su Sky lo speciale sulle indagini e i punti ancora oscuri a 40 anni dall’attentato

Parte da qui lo speciale Bologna, la storia di una strage, in onda su Sky Tg24 venerdì 31 luglio alle 21 (in replica sabato 1° agosto alle 14.30 e domenica 2 agosto alle 21) e disponibile on demand.

Strage Bologna, Mattarella deposita corona di fiori in stazione in memoria delle vittime

(Agenzia Vista) Bologna, 30 luglio 2020 Strage Bologna, Mattarella deposita corona di fiori in stazione in memoria delle vittime Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato, a ...

