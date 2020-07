Sticchi Damiani: “Genoa-Verona? Ci sono intrecci, mi piace pensare che le partite saranno regolari” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” a proposito dell’ultima giornata di campionato. Ecco le sue parole: “Genoa-Verona? Ci sono degli intrecci, ma mi piace pensare che le partite saranno regolari. La nostra battaglia contro il Parma sarà partita vera, nessuno ci ha mai regalato niente. Voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta, non penso a favori in un senso o nell’altro, escludo complotti perché sarebbe il male del calcio italiano mettere in campo illeciti sportivi”. FOTO: L'articolo Sticchi Damiani: “Genoa-Verona? Ci sono ... Leggi su alfredopedulla

news24_napoli : Lecce, Sticchi Damiani: “Troppi errori VAR, decisioni devastanti… - clikservernet : Sticchi Damiani: “Genoa-Verona? Ci sono intrecci, mi piace pensare che le partite saranno regolari” - Noovyis : (Sticchi Damiani: “Genoa-Verona? Ci sono intrecci, mi piace pensare che le partite saranno regolari”) Playhitmusic… - Pall_Gonfiato : #Lecce, il presidente #SticchiDamiani: 'Escludo complotti. Voglio pensare che la #SerieA sia pulita' - cn1926it : Lecce, #SticchiDamiani: “Favorevole ai #Playout in Serie A” -