Spal – Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 30 luglio 2020) Domenica 2 Agosto alle ore 18 si giocherà, allo Stadio Paolo Mazza, la partita tra Spal e Fiorentina, valida per l’ultima giornata di Serie A. Le due squadre sono già con la testa all’anno prossimo con la Spal retrocessa nel campionato cadetto. Di Biagio sarà comunque confermato. Nonostante i pochi risultati del suo lavoro, sarebbe ingiusto dare al tecnico le colpe di una retrocessione che sembrava già probabile ad inizio Campionato, data la rosa non proprio all’altezza. Storia diversa per Beppe Iachini. L’allenatore toscano? non ha convinto nè per i risultati ottenuti nè per il gioco espresso, disponendo di un organico ricco di giovani di talento. Si sta facendo sempre più insistente la voce che vedrebbe Jurič in cima alla lista dei ... Leggi su sport.periodicodaily

