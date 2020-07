Sì allo scostamento di bilancio: il Governo Conte è blindato. Giornata nera per i gufi: voto scacciacrisi al Senato (Di giovedì 30 luglio 2020) L’aula del Senato prima e quella della Camera dopo hanno approvato ieri la risoluzione sullo scostamento di bilancio per 25 miliardi in vista del decreto agosto a cui l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte sta lavorando in questi giorni. A Palazzo Madama i voti favorevoli sono stati 170 (9 in più rispetto alla soglia minima di 161), 4 i contrari mentre sono state 133 le astensioni arrivate dal centrodestra. Alla camera invece i sì sono stati 326, la netta maggioranza, un solo no e 222 astenuti. Quello di oggi era un voto complesso sul filo del rasoio: Conte però è riuscito nel suo intento. Si tratta della terza richiesta di deficit aggiuntivo dall’inizio della pandemia da Coronavirus, dopo i 20 miliardi del dl Cura Italia e i 55 ... Leggi su lanotiziagiornale

