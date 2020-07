Sardegna, migranti sbarcano nella notte: 3 sono positivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Sardegna, migranti sbarcano nella notte. E’ successo nella notte tra il 28 e il 29 luglio: otto migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino, di cui 3 sono risultati positivi al Covid-19. I migranti, bloccati dalle forze dell’ordine di Nuxis e Calasetta, sono stati trasferiti al CPA di Monastir, dove sono state avviate le procedure di identificazione e visita. Proprio durante questi controlli di routine, è emerso che 3 di loro risultavano positivi al coronavirus. Come riporta la notizia dell’Unione, i tre sono ora in ... Leggi su limemagazine.eu

Sant’Anna Arresi, 29 luglio 2020 – E’ successo nella notte tra il 28 e il 29 luglio: otto migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino, di cui 3 sono risultati positivi al Covid-19. I migranti, ...

