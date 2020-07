Sant’Agata de’ Goti, Ciervo e Piccoli: “Al bando i personalismi, unità contro Valentino” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Continua il lavoro di costruzione di una lista unitaria da contrapporre al già ricanditato Carmine Valentino per offrire alla città almeno una possibilità di scelta tra la conservazione e il cambiamento”. Così in una nota congiunta il primo cittadino uscente Giovannina Piccoli e l’ex sindaco Alfonso Ciervo. Un lavoro non semplice, il loro, e questo nonostante entrambi abbiano confermato la volontà di formare una lista per il cambiamento e rinunciato alla candidatura a sindaco: “Siamo disponibili a favorire e sostenere qualsiasi soluzione unitaria” – ribadiscono. “Questa assunzione di responsabilità – proseguono Piccoli e Ciervo – è un atto dovuto alla città e soprattutto a quella ... Leggi su anteprima24

