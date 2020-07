Recovery fund: Nardella, comuni in prima linea per l’impiego dei 200 miliardi (Di giovedì 30 luglio 2020) A Firenze stiamo preparando numerose schede dettagliate per ogni progetto che il governo presenterà a Bruxelles: ciò serve a tagliare al massimo i tempi, senza i comuni in prima fila la partita del governo sul Recovery fund rischia di essere un drammatico flop, dice il sindaco Leggi su firenzepost

FIRENZE – Crescono gli appetiti di partiti, regioni, province e enti locali per la spartizione della torta dei fondi europei. E Nardella giustamente rivendica la sua parte, la parte di Firenze. «Con i ...

E scostamento sia. Se l’alternativa devono essere quegli strumenti finanziari che regalano ai creditori una posizione di privilegio (la cui soddisfazione dev’essere onorata prima degli altri creditori ...

