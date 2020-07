Picchiato a sangue da un poliziotto in borghese, la denuncia di un 23enne romano (Di giovedì 30 luglio 2020) Marco, un ragazzo di 23 anni di Roma, ha denunciato di essere stato Picchiato selvaggiamente da una coppia di uomini di cui uno era un poliziotto in borghese. Secondo quanto racconta il ragazzo, dopo ... Leggi su globalist

gennaromigliore : Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo e… - globalistIT : Picchiato a sangue da un poliziotto in borghese, la denuncia di un 23enne romano - Dondolino72 : RT @betman: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqualetti per @l… - StefanoDeloren1 : RT @gennaromigliore: Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo esse… - stefano_b_l : Se confermato un gravissimo episodio di brutalità: Roma, denuncia choc del 23enne Marco: «Fermato e picchiato… -