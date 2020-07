Parte il countdown per il lancio della missione Mars 2020, a caccia di vita su Marte (Di giovedì 30 luglio 2020) Mentre sono già in viaggio verso Marte sia la sonda degli Emirati Arabi che quella della Cina, è in programma oggi il lancio della nuova missione della NASA Mars 2020. La missione porterà su Marte il quinto rover americano, Perseverance, e il primo drone elicottero Ingenuity, la prima macchina che tenterà di volare su Marte. Con un sofisticato pacchetto di strumenti scientifici, un braccio robotico, l’elicottero Ingenuity, 25 telecamere e i primi microfoni per registrare il suono sul Pianeta Rosso, la missione Mars 2020 della NASA è la più avanzata mai ... Leggi su meteoweb.eu

KDaniel_ita : Messaggio speciale da parte di #kangdaniel nella preview della puntata della prossima settimana di M Countdown! ??… - STAELLARE : secondo me sono countdown per ogni membro, ma che fanno parte del nuovo album. hanno detto che se ne sarebbero occu… - spassamonti : RT @AquaAdri: Inizia il countdown per @ESOF_eu: domani alle 10.30 si parte con la conferenza stampa del Science in the City Festival a Trie… - UniTwitTS : RT @AquaAdri: Inizia il countdown per @ESOF_eu: domani alle 10.30 si parte con la conferenza stampa del Science in the City Festival a Trie… - UniTrieste : RT @AquaAdri: Inizia il countdown per @ESOF_eu: domani alle 10.30 si parte con la conferenza stampa del Science in the City Festival a Trie… -