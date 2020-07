Open Arms, Salvini un po' martire e un po' cassandra davanti a chi lo manda a processo: "Toccherà anche a voi" (Di giovedì 30 luglio 2020) Il grande bluff dura poco più di mezz’ora, finché Matteo Renzi agli albori della seduta mattutina in Senato svela le carte tatticamente tenute coperte fino a quel momento: “Voteremo a favore dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini perché non agì nell’interesse pubblico preminente. Bloccando i barconi non fermi l’immigrazione, aumenti i followers. E’ una visione populista”.Sono poche parole dell’intervento dell’ex premier - in gran parte poi centrato su un duro attacco alla magistratura e sulla “deriva venezuelana” dei suoi rapporti con la politica - ma bastano per gelare le (tenui) speranze della Lega. Non che il Matteo padano e i suoi, per la verità, credessero molto nella suspense creata ad arte dall’omonimo toscano. La rabbia però resta, ... Leggi su huffingtonpost

