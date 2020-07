Open Arms: Salvini in Aula "ho fatto il mio dovere". Sì di Renzi al processo: "Non agi' per interesse pubblico" (Di giovedì 30 luglio 2020) AGI - "Buongiorno dal Senato, che oggi vota su un nuovo processo a mio carico riguardo il caso Open Arms. E' agli atti, ho fatto il mio dovere, ho la coscienza a posto: sempre avanti a testa alta e grazie per tutti i vostri messaggi di sostegno, Amici". Lo scrive Matteo Salvini su Twitter mentre è in corso la discussione sul caso Open Arms al Senato. L'Aula di Palazzo Madama è chiamata a decidere se confermare o meno la decisione della Giunta delle elezioni che a maggio votò contro l'autorizzazione a procedere. "Se qualcuno merita processo è l'attuale governo: giudichino gli italiani se sia 'colpevole' chi ha fermato gli scafisti o chi li asseconda con porti aperti, confini colabrodo, 'profughi' col ... Leggi su agi

