Non è vero che in Sicilia un Canadair ha colpito «per sbaglio» un sub (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 28 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra il titolo di un articolo di giornale e l’immagine di un Canadair. Si legge: «Sicilia. Canadair prende un sub per sbaglio. Sopravvissuto e “miracolato” ci racconta la sua esperienza ai limiti dell’incredibile». Questa notizia è falsa e circola in rete dal 2017. Post pubblicato su Facebook il 28 luglio 2020 – Notizia falsa Nel 2017 diversi siti di fact checking (qui e qui) avevano verificato la notizia e scoperto che non c’era riscontro della vicenda in nessuna testata nazionale e locale. Si trattava, quindi, di una notizia frutto di fantasia. L’articolo oggetto della nostra analisi era stato originariamente pubblicato il 19 luglio 2017 da Sky 24 Ore (da non ... Leggi su facta.news

CarloCalenda : Il vero stato di emergenza è quello economico e finanziario. Festeggiamo il #RecoveryFund come se avessimo vinto la… - massimogara : Vero. Dopo intervento della grande Giulia Buongiorno non ci sono alibi. Voto politico. #iostoconSalvini - La7tv : #inonda Coronavirus, Tiziana Ferrario: 'La situazione americana è disastrosa. Non stiamo affrontando il problema ve… - P0IVS0N : RT @iuia155204: ????????????????; 'Il tempio di tutti gli dei', ha la seconda cupola più grande di Roma. Famoso per il suo 'oculus', l'unico punto… - piccinin_romano : @TheGreatGrey2 @GiorgiaMeloni Non e vero...anzi....ogni volta che mi capita di pisciare...ci vado volentieri dove c… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Non è vero che un vaccino americano contro la Covid-19 in Ucraina ha ucciso il «30 per cento dei pazienti facta.news Sileri: "Per arrivi extra Schengen il tampone non basta"

non possiamo rischiare che il virus ci venga importato in maniera non controllata. E’ vero che li controlliamo quando arrivano, ma se poi fuggono nasce un problema", ha sottolineato.

Apple, scarso interesse da parte degli utenti per i nuovi servizi

Gli investitori Apple sarebbero delusi per le presunte performance sotto tono dei nuovi servizi Apple, come Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ e Apple Card, dopo i primi mesi sul mercato. Apple dovr ...

