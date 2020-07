Nicola Vivarelli ci rinuncia | L’addio a Gemma dopo Uomini e Donne (Di giovedì 30 luglio 2020) Nicola Vivarelli ci rinuncia e sembra aver deciso di non perdere più tempo con Gemma Galgani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, dopo i tantissimi inviti da parte sua nei confronti della dama si dimostra stanco di essere rifiutato. L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha cercato in tutti i modi di corteggiare Gemma Galgani, cercando più volte di consolidare la loro frequentazione in qualcosa di più. Al magazine del programma di Uomini e Donne Nicola più volta aveva raccontato di voler proseguire e accrescere la sua storia d’amore con Gemma, nonostante la dama non sembrasse ancora ... Leggi su giornal

LadyNews_ : #NicolaVivarelli, #Sirius, è amareggiato: '#GemmaGalgani non vuole venire a trovarmi' - Notiziedi_it : È crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Sirius svela come vanno le cose con la dama - infoitcultura : Nicola Vivarelli | Gemma Galgani: la decisione improvvisa spiazza tutti - infoitcultura : Nicola Vivarelli weekend di vacanza: dove si trova l’ex corteggiatore di Uomini e Donne -