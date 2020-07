Meteo, l’ondata di caldo colpisce anche i Balcani: +41°C in Bosnia, +40°C in Montenegro (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Italia, oggi ha fatto schizzare le temperature oltre i +41°C, con numerose regioni che hanno registrato valori di +37-40°C. Non sono da meno le temperature registrate nei Balcani, che hanno superato soglia +40°C. A Mostar, nel sud della Bosnia-Erzegovina, il termometro ha toccato nel pomeriggio i +41°C, mentre a Podgorica, capitale del Montenegro, la temperatura era oggi di +40°C. Temperatura oltre i +35°C anche a Belgrado e nel resto della Serbia, con condizioni Meteo analoghe anche nel resto della regione. Previsioni Meteo, quando finirà quest’ondata di caldo? Forte maltempo e temperature in picchiata a inizio AgostoL'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

