Massimo Cacciari: "Il processo a Matteo Salvini finirà in nulla. Gli farà pure comodo" (Di giovedì 30 luglio 2020) “I “complici” nel fatto hanno votato per mandare Salvini a processo, mi sembra al di là di ogni decenza”. A dirlo all’agenzia di stampa AdnKronos è Massimo Cacciari, commentando il sì del Senato all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. “Può anche darsi che Salvini se la sia chiamata, ma a prescindere da ciò, era evidente che sarebbe finita così. Ma, ripeto, al di là di ogni considerazione su Salvini, per il quale non nutro certo alcuna simpatia, mi pare abbastanza indecente e incredibile che i suoi primi collaboratori al governo, a distanza di un anno, non di due guerre civili e tre rivoluzioni, lo rimandino al ... Leggi su huffingtonpost

