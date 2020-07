L’adolescente che ama maltrattare i gatti innocenti (Di giovedì 30 luglio 2020) L’adolescente che ama maltrattare i gatti innocenti. Il ragazzo si chiama Jose Hamilton Villada Castano. Non sembra esserci alcun motivo specifico per il suo comportamento, l’adolescente sta solo cercando di divertirsi! Ha quinqposato per una foto con un grande sorriso sul viso. Sembra molto rilassato, non una cura al mondo. Mi chiedo come sia possibile e cosa i suoi genitori possano pensare di lui. Non è anche chiaro chi abbia fatto le foto, probabilmente uno dei suoi amici. Non appena il video è stato caricato sui social media, ha attirato l’attenzione di tutti nel paese. Alla fine l’adolescente decise che era meglio coprire le sue tracce, quindi cancellò il filmato e chiuse il suo account. Ma gli screenshot del video, così come quello del suo profilo, stavano già ... Leggi su limemagazine.eu

grigiomedio : Ma voi non provate gioia quando vedete un fascioleghistafratelloditalia incazzarsi abbestia, dicendo cose a caso, c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’adolescente che A mio figlio adolescente La Repubblica