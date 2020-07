Inghilterra-Germania ovest, primo e unico titolo britannico – 30 luglio 1966 – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 30 luglio 1966 l’Inghilterra sconfiggeva la Germania ovest nella finalissima Mondiale. È il primo e finora unico titolo degli inglesi Il 30 luglio 1966 andava in scena la finalissima della Coppa del Mondo tra Inghilterra e la Germania ovest. Il teatro dello scontro fu uno degli stadi più belli della storia del calcio, ovvero Wembley. A trionfare furono di padroni di casa per 4-2, per quello che rimane tuttora l’unico titolo mondiale vinto dagli inglesi. A consegnare l’allora Coppa Rimet nelle mani del capitano Bobby Moore fu la quarantenne regina Elisabetta. La gara si conclusa sul ... Leggi su calcionews24

kwigibo_ : RT @CalcioPillole: #AccaddeOggi Il #30luglio 1966 Bobby #Moore, capitano della nazionale inglese, riceve dalle mani della Regina Elisabett… - CalcioPillole : #AccaddeOggi Il #30luglio 1966 Bobby #Moore, capitano della nazionale inglese, riceve dalle mani della Regina Elis… - valeriapanella2 : @Aqualunarius Possibile che non capite che si sta facendo proprio per evitare di finire come quei paesi che non ce… - Antonella842019 : RT @IveserVenezia: Inghilterra-Germania, Hurst e il gol fantasma da leggenda il 30 luglio 1966 - IveserVenezia : Inghilterra-Germania, Hurst e il gol fantasma da leggenda il 30 luglio 1966 -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Germania Inghilterra-Germania, Hurst e il gol fantasma da leggenda il 30 luglio 1966 Corriere della Sera Coronavirus, la corsa mondiale al vaccino: a che punto sono i 4 finalisti

Quello sviluppato dall’azienda americana Moderna ha dato buoni risultati sui macachi. Il punto con Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore dell’I ...

Indici globali frazionati, occhi sulla Fed e sui numeri del Covid-19

Le Borse mondiali tornano a trattenere il respiro in attesa della decisione sulla politica monetaria della Federal Reserve statunitense, mentre torna a far paura il numero dei nuovi casi di coronaviru ...

Quello sviluppato dall’azienda americana Moderna ha dato buoni risultati sui macachi. Il punto con Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore dell’I ...Le Borse mondiali tornano a trattenere il respiro in attesa della decisione sulla politica monetaria della Federal Reserve statunitense, mentre torna a far paura il numero dei nuovi casi di coronaviru ...