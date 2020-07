Giulini, presidente Cagliari: “Il futuro di Nainggolan è nella mani dell’Inter” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, sul futuro di Nainggolan futuro incerto per Nainggolan che finita questa stagione rientrerà all’Inter dal prestito al Cagliari. Il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, ha parlato del belga a margine dell’assemblea di Lega. “Se resta? Ci vorrebbe innanzitutto la volontà del giocatore, dobbiamo ancora parlare con lui. Poi è tutto in mano all’Inter: tornerà ad Appiano Gentile, se Conte vorrà tenerlo rimarrà in nerazzurro, altrimenti come l’anno scorso ne riparleremo. Probabilmente a settembre”. L'articolo Giulini, presidente ... Leggi su intermagazine

