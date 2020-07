Fonseca: «Zaniolo titolare con la Juve» – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino: queste le parole del tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Queste le parole del tecnico giallorosso su Nicolò Zaniolo. «titolare contro la Juve Penso di sì, vediamo. Ho parlato con Zaniolo prima della partita e lui, molto onestamente, mi ha detto che non si sentiva pronto, ma penso che la prossima sia una buona occasione per farlo tornare dal primo minuto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Fonseca: 'Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nico… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - Fprime86 : RT @SkySport: La Roma può vincere l'Europa League? La risposta di Fonseca - SkySport : La Roma può vincere l'Europa League? La risposta di Fonseca - salvione : Roma, Fonseca: 'Vogliamo vincere l'Europa League. Zaniolo titolare con la Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Zaniolo Fonseca: “Zaniolo può giocare da titolare con la Juve. Mi ha detto che non se la sentiva” SOS Fanta Fonseca: «Zaniolo titolare con la Juve» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Queste le parole del tecnico giallorosso su Nicolò Zaniolo. «Titolare contro la Juve Penso di sì, vediamo. Ho parlato c ...

Roma, Fonseca: "Testa al Siviglia in Europa League. Zaniolo? Forse titolare con la Juve"

La Roma centra il primo obiettivo del suo finale di stagione. Con la vittoria sul Torino (3-2 allo Stadio Grande Torino), gli uomini di Fonseca hanno blindato il quinto posto, respingendo l'assalto de ...

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Queste le parole del tecnico giallorosso su Nicolò Zaniolo. «Titolare contro la Juve Penso di sì, vediamo. Ho parlato c ...La Roma centra il primo obiettivo del suo finale di stagione. Con la vittoria sul Torino (3-2 allo Stadio Grande Torino), gli uomini di Fonseca hanno blindato il quinto posto, respingendo l'assalto de ...