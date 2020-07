Covid, zero nuovi contagi in provincia (Di giovedì 30 luglio 2020) LIVORNO - Stabili i contagi Covid in provincia di Livorno. Restano 484 e non ne vengono segnalati di nuovi nelle ultime ore. In Toscana undici nuovi casi, quattro riconducibili al cluster nel Mugello ,... Leggi su gazzettadilivorno

