Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “I contagiati ora sono più giovani e stranieri, continuare con campagna di aggressione al virus” (Di giovedì 30 luglio 2020) “E’ cambiata completamente la carta d’identità del contagiato. Oggi è molto più giovane, poiché l’età media si è abbassata soprattutto nell’ultimo mese: il 52% sono persone che vanno dai 18 ai 50 anni, il 12% fino a 18 anni. E spesso non è italiano. Anzi solo nella giornata di oggi i non italiani fra i contagiati sono un terzo. Nei giorni scorsi, l’altroieri erano quasi i due terzi. Ai nostri giovani diciamo: pensate ai vostri genitori e ai vostri nonni. Oggi i focolai si sono modificati. Abbiamo cittadini da Paesi non Schengen, penso alla comunità del Bangladesh 15 giorni fa e oggi ai Paesi dei Balcani e dell’Est europeo, a bulgari e rumeni”. Lo afferma Francesco Vaia, ... Leggi su meteoweb.eu

