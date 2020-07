Coronavirus, allerta per un nuovo focolaio a Enna dopo un matrimonio: 90 invitati in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, allerta per focolaio a Enna dopo matrimonio: 90 in quarantena Grande preoccupazione a Nicosia, in provincia di Enna, dove si rischia l’esplosione di un nuovo focolaio di Coronavirus: tutto è partito da un matrimonio, celebrato lo scorso sabato 25 luglio, dopo il quale ben 90 invitati sono finiti in quarantena obbligatoria. Il motivo? Una delle persone presenti alle nozze, un uomo originario di Caltanissetta ma che vive e lavora in Germania, ha manifestato i sintomi tipici dell’infezione da Coronavirus non appena rientrato a casa. Così ... Leggi su tpi

