“Cellulare, corna…”. Dopo Temptation Island spunta il video di Annamaria (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo un acceso falò di confronto anticipato, Annamaria ha perdonato il fidanzato Antonio ha deciso di lasciare con lui Temptation Island, tra le delusione dei telespettatori. “Io in questi dodici giorni ho sofferto come non mai. Sono entrata con tanta amore, volevo che lui si rendesse conto di tutto quello che sta dicendo ora prima. Io fuori ho creduto sempre a tutto e sono andata avanti, ma qui ho visto veramente tanto”, aveva detto Annamaria durante il falò di confronto. Ma alla fine la napoletana ha deciso di perdonare il fidanzato e uscire da Temptation Island insieme a lui: “Sono ancora innamorata, usciamo insieme”. Dopo la decisione, sui social sono arrivati gli immancabili commenti contro ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Cellulare corna…”