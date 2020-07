Casa invasa da muffa, interrogazione parlamentare (Di giovedì 30 luglio 2020) LIVORNO - "Il sindaco Salvetti e l'amministrazione comunale di Livorno hanno completamente abbandonato la famiglia livornese che vive confinata in una Casa invasa dalla muffa, in un immobile senza le ... Leggi su gazzettadilivorno

Ultime Notizie dalla rete : Casa invasa Livorno, Donzelli (FDI): "Sindaco li abbandona in casa con la muffa, no a un altro lockdown disumano" La Voce del Patriota Meteo: l’aria del Sahara invade l’Italia, in Sardegna fino a 43 gradi

I giorni più caldi dell’anno sono tra noi. Da oggi fino a domenica l’Italia si troverà sotto il dominio dell’anticiclone africano che farà salire le temperature a 40 gradi, con picchi fino a 43 nelle ...

Happy Casa, ecco Udom: “Brindisi una società in crescita”

Ha atteso pazientemente il suo momento e, dopo l’annuncio ufficiale, ha assaporato subito il grande calore della tifoseria brindisina. Mattia James Udom è stato letteralmente invaso da centinaia di me ...

