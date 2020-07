Cagliari, Zenga: "Battere la Juve fa sempre morale" (Di giovedì 30 luglio 2020) Cagliari - "Dal puinto di vista del risultato è la miglior partite, Battere la Juventus campione d'Italia fa morale per tutti: per i ragazzi, per la squadra, per la regione" . Il tecnico del Cagliari ,... Leggi su corrieredellosport

filadelfo72 : Risultati Serie A: Cagliari-Juventus 2-0, tre punti di prestigio per Walter Zenga - Cagliari_1920 : Cagliari-Juve, Zenga: «Vittoria che ripaga i tanti sacrifici» - infoitsport : Cagliari-Juventus 2-0, grandissimi rossoblù di Zenga battono i bianconeri dopo 11 anni, super Gagliano - zazoomblog : Cagliari-Juventus Zenga: “Il mio futuro nelle mani di Giulini. Vi svelo cosa ho detto a Buffon” - #Cagliari-Juvent… - sportli26181512 : Cagliari-Juve, Zenga: 'Non molliamo mai, felici per Gagliano. Futuro? Vorrei avere tempo': Il suo Cagliari batte 2-… -