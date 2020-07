Buon compleanno Franca Valeri, Neri Marcorè, Antonio Conte… (Di venerdì 31 luglio 2020) Buon compleanno Franca Valeri, Neri Marcorè, Antonio Conte… …Luca Ward, J.K. Rowling, Enzo Polidoro, Fiorenza Marchegiani, Rita Baldini, Salvatore Lanna, Valentina Paris, Daniel Ciofani, Paolo dal Molin, Diego Fabbrini… Oggi, 31 luglio, compiono gli anni: Franca Valeri (100 anni), attrice, regista, sceneggiatrice; Liliana Jovino, doppiatrice; Giulio Lazzarini, politico; Cecilia Mangini, regista, fotografa; Lucia Linari, ex cestista; Michele Cortese, politico; Giovanni Spinola, ex canottiere; Gian Gaspare Basile, giornalista, scrittore; Eugenio Brambilla, ex calciatore; Pino Pattavina, attore; Laura Schrader, giornalista; Bruno Mahlknecht, storico; Pietro Pizzo, politico, avvocato; Giuseppe Simoni, scienziato; ... Leggi su romadailynews

BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Gianluca Rasero ! SettimanaSport.com Daniel Negreanu, tra bucce di banana e sciacalli: il ban di Twitch e l'heads-up contro Polk

Daniel Negreanu è stato bannato da Twitch: vi spieghiamo i motivi ed il perché rimane un grande comunicatore. Dopo le polemiche scatta la sfida in heads-up contro il rivale di sempre Doug Polk che lo ...

Mei 2020, in programma dal 2 al 4 ottobre: annunciati i primi ospiti

Gli appuntamenti del Mei 2020 Sono molti gli appuntamenti fissati per il Mei 2020: venerdì 2 ottobre, in Piazza del Popolo, è in programma il concerto “Buon Compleanno Castellina”, un omaggio al ...

