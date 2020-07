Borgo di Pratica di Mare, scadono oggi i tre giorni di tempo per rimuovere il cancello (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio che ha condannato la Nova Lavinium, società riconducibile alla Famiglia Borghese, a rimuovere il cancello che da quattro anni impedisce l’accesso alle strade pubbliche dell’antico Borgo di Pratica di Mare. Nonostante i giorni trascorsi e l’obbligo per l’amministrazione comunale di dare attuazione, anche coatta, a quanto ordinato, il cancello si trova sempre chiuso al suo posto. Anzi, si è aggiunta un’ulteriore beffa, visto che la Nova Lavinium – ben lungi dal dare esecuzione all’ordinanza del tribunale – ha sostituito il cartello di cantiere, affisso al cancello, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

