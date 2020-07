Alex Zanardi, il gesto degli atleti paralimpici commuove il web: “Forza!” (Di giovedì 30 luglio 2020) Alex Zanardi è stabile dopo il quarto intervento chirurgico alla testa, intanto gli atleti paralimpici commuovono il web con il loro gesto per il campione. Alex Zanardi (fonte foto: Getty Images)Non sono molte le novità nel quadro clinico del campione azzurro, la situazione resta ancora molto delicata e come fa notare Roberto Gusinu, direttore sanitario del policlinico delle Scotte di Siena, la strada è ancora lunga. “Per i miglioramenti ci vuole molto tempo, i peggioramenti possono arrivare improvvisamente.” Le ultime sullo stato di salute di Alex Zanardi confermano stabilità delle sue condizioni dopo il quarto intervento chirurgico alla testa, resosi necessario ... Leggi su chenews

