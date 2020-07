Acconti d’imposta nel regime forfettario: come calcolarli e quando versarli (Di giovedì 30 luglio 2020) Chi possiede una partita Iva e segue un regime forfettario può essere sollecitato, in determinate circostanze, a pagare un acconto, ovvero un anticipo d’imposta per l’anno successivo. Le modalità di calcolo di questo acconto possono seguire due metodi, quello storico e quello previsionale, e in questa guida andremo a illustrarvele in modo molto semplice, indicandovi anche le scadenze per la presentazione dell’acconto e le modalità di compilazione del modello F24. Acconti d’imposta nel regime forfettario: chi deve versarli? Gli Acconti di imposta sostitutivi vanno versati da tutti quei contribuenti forfettari che, nell’anno d’imposta precedente, hanno indicato al rigo LM42 del modello Redditi P.F. una differenza ... Leggi su notizieora

