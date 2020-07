Vivere a spreco Zero, il premio ai Maestri di strada di Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) La onlus napoletana e una docente di Prato conquistano special awards. Da oggi ci si puo iscrivere alla nuova edizione del premio promosso dal Ministero dell'Ambiente e da Waste Watchers, dedicato a chi sogna un paese dove non si buttino tra i rifiuti ogni anno 15 miliardi di... Leggi su repubblica

cronaca_news : Vivere a spreco Zero, il premio ai Maestri di strada di Napoli - StraNotizie : Vivere a spreco Zero, il premio ai Maestri di strada di Napoli - SaryOtto : @squopellediluna Ma che tristezza per lei, vivere limitate per stare dietro a quello che pensano gli altri che spreco - ildenaro_it : #Sostenibilità, “#Vivere a #spreco #zero”: lanciato il #bando dell’#ottava #edizione - CorriereQ : Torna il Premio Vivere a Spreco Zero e riparte dalle scuole -