The Cured: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel 2017 è uscito nei Cinema il film horror The Cured, diretto dal regista David Freyne. Molti umani si sono trasformati in creature simili a zombie. Una cura c’è ma gli infettati dovranno essere isolati da tutto e da tutti. Al Box Office Usa The Cured ha incassato 5,3 mila dollari. Leggi anche: Il Mai Nato – Recensione del film horror con Gary Oldman The Cured: Film The Cured mette in luce poi il cinismo di chi ha raggiunto una posizione di potere in un periodo di terrore ed è disposto a continuare a seminare morte e caos pur di preservare questo potere. Mascherando il proprio opportunismo con la retorica e l’ideologia. Altri invece di quel caos sono state vittime, sia che abbiano partecipato alla violenza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

